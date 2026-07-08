Beslissing uitgesteld op vergunning tijdelijke hooiopslag Luyksgestel

De gemeente Luyksgestel heeft de beslissing over een vergunning voor een tijdelijke hooiopslag met zes weken uitgesteld.

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Op Boscheind 73 in Luyksgestel is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke hooiopslag. De gemeente heeft besloten de periode waarin een besluit moet worden genomen met zes weken te verlengen. Het gaat om een aanvraag die afwijkt van de regels in het omgevingsplan.