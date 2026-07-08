Vergunningsaanvraag voor carport in Westerhoven

In Westerhoven is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een carport. Het gaat om een adres aan de Aarperstraat. De gemeente moet de aanvraag nog beoordelen en een besluit nemen.

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De gemeente Bergeijk heeft op 2 juli een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een carport aan de Aarperstraat 45 in Westerhoven. Het betreft een vergunningsaanvraag volgens het omgevingsplan. Er is nog geen toestemming verleend.

De gemeente zal de aanvraag onderzoeken en daarna een besluit nemen. De standaardprocedure duurt meestal acht weken, terwijl een uitgebreide procedure tot zes maanden kan duren. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt. Pas dan is duidelijk of er bezwaar of beroep mogelijk is.