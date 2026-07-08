Aanvraag voor erfafscheiding in Riethoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een erfafscheiding aan de Cereshof in Riethoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft op 3 juli een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Cereshof 4 in Riethoven. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt daarna een besluit. Zodra dat besluit is genomen, wordt het officieel bekendgemaakt. Voor de behandeling van deze aanvraag geldt doorgaans een termijn van acht weken. Bij een uitgebreide procedure kan dit oplopen tot zes maanden.