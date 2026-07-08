Vergunning verleend voor Midsummernight in Baarle-Nassau

Er is een vergunning verleend voor het evenement Midsummernight op de grens, dat op zaterdag 11 juli in Baarle-Nassau wordt gehouden.

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Het evenement vindt plaats op zaterdag 11 juli 2026 en duurt van elf uur 's ochtends tot één uur 's nachts. De activiteiten worden georganiseerd op verschillende locaties in Baarle-Nassau, waaronder de Nieuwstraat, Singel, Molenstraat en het Sint Annaplein.

Het besluit is op 6 juli 2026 verzonden. Het evenement trekt jaarlijks bezoekers uit de regio vanwege de bijzondere sfeer en de unieke ligging op de grens.