Verbouwing en nieuwbouw op Vlasstraat in Riethoven aangevraagd

Op Vlasstraat 33 in Riethoven is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning en bijgebouw, en het bouwen van een carport, overkapping en nieuw bijgebouw.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft op 3 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning en een bestaand bijgebouw, aangevuld met nieuwbouw van een carport, overkapping en een tweede bijgebouw. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 17247844.

De gemeente beoordeelt nu of de plannen aan de regels voldoen. Pas daarna wordt een besluit genomen. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend. In het uiteindelijke besluit wordt duidelijk of bezwaar mogelijk is. De normale procedure duurt meestal acht weken, terwijl een uitgebreide beoordeling tot zes maanden kan duren.