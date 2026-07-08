Tijdelijke batterijcontainers mogelijk in Oirschot

Er is een vergunning aangevraagd voor tijdelijke batterijcontainers in Oirschot.

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De gemeente Oirschot heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke batterijcontainers aan Pakket onderweg 3 in Oirschot. Hiervoor is toestemming nodig om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag werd ingediend op 2 juli 2026. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, zal er een nieuw bericht worden gepubliceerd. De aanvraag is momenteel niet in te zien en het is nog niet mogelijk om hierop te reageren.