Vergunning voor tijdelijke werkterreinen langs A58 en in Best

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van tijdelijke werkterreinen langs de A58, Erica in Oirschot en Ringweg in Best.

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Op maandag 6 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend waarmee afgeweken mag worden van regels in het omgevingsplan. Dit maakt de aanleg van tijdelijke werkterreinen mogelijk op drie locaties: langs de A58, aan Erica in Oirschot en aan de Ringweg in Best.

De vergunning heeft als doel ruimte te bieden voor werkzaamheden die tijdelijk extra ruimte vereisen. Het kenmerk van deze vergunning is 082378885. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente.