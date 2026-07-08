Vergunning verleend voor aanpassen inrit Westelbeersedijk

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van een inrit aan Westelbeersedijk 4A in Oost West en Middelbeers.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het aanpassen van de inrit aan Westelbeersedijk 4A. Het kenmerk van deze zaak is 082380790. Met de vergunning kan de inrit nu worden gewijzigd op deze locatie.

De gemeente laat met deze vergunning weten dat er iets kan veranderen in de omgeving. Het besluit ligt zes weken ter inzage, zodat betrokkenen hiervan kennis kunnen nemen.