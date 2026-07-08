Pluimveehouderij Someren wil vergunning intrekken

Een pluimveehouderij in Someren heeft een aanvraag ingediend om de omgevingsvergunning voor locatie Gezandebaan 2 in te trekken.

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De aanvraag is op 30 juni 2026 binnengekomen bij de gemeente Someren. Het gaat om een bedrijf dat actief is in de veehouderij. Het college van burgemeester en wethouders behandelt deze aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet.

Na het besluit van de gemeente kunnen belanghebbenden hun mening hierover kenbaar maken. Het proces wordt geregistreerd onder zaaknummer Z-2026-011311.