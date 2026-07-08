Pluimveehouderij in Lierop vraagt vergunning voor inpandige uitlopen

Een pluimveehouderij aan de Otterdijk in Lierop heeft een vergunning aangevraagd voor het realiseren van inpandige uitlopen.

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De aanvraag is op 30 juni 2026 ingediend bij de gemeente Someren. Het gaat om een uitgebreide procedure volgens de Omgevingswet. Het bedrijf wil inpandige uitlopen realiseren, wat betekent dat de kippen binnen meer bewegingsruimte krijgen.

De aanvraag heeft het zaaknummer Z-2026-011198 en is gekoppeld aan verzoeknummer 2026063001868. Na een ontwerpbesluit krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun mening te geven over het plan.