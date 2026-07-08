Veteranen uit Maashorst ontvangen draaginsigne

Vijf inwoners uit de gemeente Maashorst hebben het draaginsigne Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers ontvangen. Burgemeester Hans van der Pas reikte de onderscheiding uit tijdens het Veteranencafé van Stichting Veteranen Maashorst. Het insigne is een erkenning voor veteranen die fysiek of psychisch letsel opliepen tijdens hun dienst.

Gevonden voor jou

De uitreiking vond plaats op dinsdag 7 juli in Maashorst. Burgemeester Van der Pas sprak de gedecoreerden toe en benadrukte het belang van hun inzet voor vrede en veiligheid. Hij noemde missies zoals die in Libanon, Bosnië en Afghanistan, waarbij de veteranen werden geconfronteerd met zware omstandigheden en langdurige afwezigheid van huis.

Het draaginsigne Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is een initiatief van de Minister van Defensie, in samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut. Sinds juni vorig jaar wordt het insigne toegekend aan militairen en veteranen die tijdens hun werk blijvend fysiek of psychisch letsel opliepen. De speld, in de vorm van een zwaard, draagt de spreuk ‘Serviendo Laesus’, wat betekent ‘verwond door te dienen’.

Symbolische erkenning

De gedecoreerden zijn Carlo Blom uit Odiliapeel, Patrick Jamlean en Ton van Hooff uit Uden, Jacques Schriks uit Schaijk en Hans Smits uit Boekel. Het draaginsigne is bedoeld als symbool van erkenning, verbondenheid en respect. Het kan dagelijks worden gedragen op kleding en is een tastbaar bewijs van hun inzet voor de veiligheid van Nederland en andere landen.

Met het insigne op hun kleding hoopt men dat het gesprek wordt aangegaan over de betekenis ervan en de ervaringen die de veteranen hebben doorgemaakt. De gemeente Maashorst en Stichting Veteranen Maashorst benadrukken hiermee dat de offers van deze inwoners niet worden vergeten.