Ingetrokken aanvraag voor dakopbouw in Rijen

De aanvraag voor een dakopbouw aan de Venneweg 4 in Rijen is ingetrokken.

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De vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van een woning aan de Venneweg 4 in Rijen is door de aanvrager zelf ingetrokken. Dit besluit is genomen na eerdere indiening bij de gemeente.

Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de reden van de intrekking. De betrokken woning ligt aan de Venneweg 4, 5121 RA in Rijen.