Voorwerp op of aan de weg toegestaan in Rijen

Een vergunning is verleend voor een voorwerp op of aan de weg in Rijen. Het betreft de Mariastraat 62, waar dit vanaf 3 augustus tot en met 13 oktober 2026 is toegestaan.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 juli 2026 verzonden en geldt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg in Rijen. Dit gebeurt op het adres Mariastraat 62 en mag daar gedurende twee maanden blijven staan.

Het gaat om een officieel besluit dat valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. In dergelijke gevallen wordt toestemming verleend voor gebruik van openbare ruimte onder bepaalde voorwaarden.