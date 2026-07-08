Verbouwing woning aan Mayweg in Elshout in aanvraag

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verbouwing van een woning aan de Mayweg in Elshout. De aanvraag is op 29 juni 2026 ingediend bij de gemeente Heusden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwactiviteit voor het aanpassen van de woning op Mayweg 4 in Elshout. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2223250 en wordt momenteel beoordeeld door de gemeente.

Pas na het besluit van de gemeente kunnen direct betrokkenen reageren op de plannen. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.