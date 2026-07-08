Vergunning aangevraagd voor woninguitbreiding in Vlijmen

In Vlijmen is een nieuwe aanvraag ingediend om een woning aan de Wilhelminastraat 11 uit te breiden. Het gaat om een wijziging van een eerder verleende vergunning, waarbij de fundering wordt aangepast.

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De gemeente Heusden heeft op 30 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Wilhelminastraat 11 in Vlijmen. De aanpassing betreft een wijziging van de fundering en valt onder bouwactiviteiten binnen het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2223402 en wordt momenteel beoordeeld door de gemeente. Na een besluit van de gemeente kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken tegen het besluit.