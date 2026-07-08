Vergaderlocatie en opslag toegestaan in Drunen

De gemeente Heusden heeft toestemming verleend om een gebouw in Drunen te gebruiken als vergaderlocatie en opslagruimte. Dit mag nu in afwijking van de regels.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Heusden een vergunning verstrekt voor het gebruik van een bestaand gebouw aan de Honderdbunderweg 5 in Drunen. Het gebouw mag worden gebruikt als vergaderlocatie en voor niet-agrarische, statische opslag. Dit wijkt af van de regels in het omgevingsplan.

De vergunning is geregistreerd onder nummer 2214620 en werd op dezelfde dag verzonden. Hiermee krijgt de locatie een nieuwe functie die buiten de oorspronkelijke bestemming valt.