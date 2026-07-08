Uitbreiding bedrijfsruimte en parkeerplaats Elshout goedgekeurd

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bedrijfsruimte en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Kapelstraat 6 in Elshout.

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Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Heusden toestemming gegeven voor het uitbreiden van een bestaande bedrijfsruimte en het realiseren van parkeervoorzieningen op de Kapelstraat 6. Dit besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan en is bekend onder nummer 2136321.

De vergunning is op dezelfde dag verzonden. Het project zal plaatsvinden in Elshout, waar de aanpassingen zowel de bedrijfsactiviteiten als de parkeermogelijkheden ten goede moeten komen.