Vergunning verleend voor kappen van drie bomen in Vlijmen

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het kappen van drie bomen aan de Wethouder van Buulweg in Vlijmen. Het gaat om Ulmus x hollandica-bomen op het kadastrale perceel P119. De vergunning is op 25 juni 2026 verzonden en treedt vier weken later in werking.

Gevonden voor jou

Het besluit om de drie bomen te kappen is onderdeel van een omgevingsplanactiviteit en staat bij de gemeente geregistreerd onder nummer 2216317. De vergunning zal pas na vier weken in werking treden, waardoor er nog tijd is voordat er gebruik van gemaakt kan worden.

De bomen bevinden zich aan de Wethouder van Buulweg in Vlijmen. Deze vergunning is verleend met een uitgestelde inwerkingtreding, wat betekent dat de daadwerkelijke kap pas vanaf eind juli 2026 kan plaatsvinden.