Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken in Heusden

Vier aanvragen voor een omgevingsvergunning in de gemeente Heusden zijn ingetrokken. Het gaat onder meer om een dakkapel in Drunen en een woning in Haarsteeg.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden meldt dat vier aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken door de aanvragers. Het betreft plannen voor een dakkapel aan de Petuniastraat 23 in Drunen, het kappen van een boom aan de Grotestraat 163B in Drunen, de bouw van een woning bij de Oude Haven in Haarsteeg en de aanleg van een in- en uitrit aan de Beatrixstraat 10 in Oudheusden.

De aanvragen waren eerder gepubliceerd op verschillende data, waaronder 24 juni en 6 mei van dit jaar, en één aanvraag dateert uit januari 2024. De exacte reden van intrekking is niet bekendgemaakt.