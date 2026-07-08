Stroomstoring treft ruim 2500 adressen in Woensel

Zo'n 2500 adressen in de Eindhovense wijk Woensel hadden woensdagochtend last van een stroomstoring. Dat meldt netbeheerder Enexis op X. Rond half elf was de storing opgelost.

Het ging woensdagochtend in totaal om 2524 klanten van Enexis, verdeeld over 136 postcodes in Woensel-West.

Duizenden huishoudens getroffen

Even na tien uur liet een woordvoerder van Enexis weten dat op dat moment nog zo'n 1600 huishoudens zonder stroom zaten. Dat kwam doordat bepaalde kabels die zelf niet getroffen waren door de storing, uit voorzorg waren uitgeschakeld.