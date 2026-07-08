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Exploitatievergunning voor Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum
Vandaag om 10:08
De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 6 juli een vergunning verleend voor het exploiteren van Tuincafé De Witte Zwaan aan de Hoogstraat 30 in Berlicum.
Het besluit is genomen op basis van artikel 2:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014. Het tuincafé mag officieel worden geëxploiteerd op de genoemde locatie.
Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Sint-Michielsgestel via telefoon of e-mail, onder vermelding van zaaknummer 1410142.
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