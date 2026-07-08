Navigatie overslaan
Ontdek

Exploitatievergunning voor Tuincafé De Witte Zwaan in Berlicum

Vandaag om 10:08

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 6 juli een vergunning verleend voor het exploiteren van Tuincafé De Witte Zwaan aan de Hoogstraat 30 in Berlicum.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op basis van artikel 2:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014. Het tuincafé mag officieel worden geëxploiteerd op de genoemde locatie.

Voor meer informatie over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente Sint-Michielsgestel via telefoon of e-mail, onder vermelding van zaaknummer 1410142.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.