Uitbreiding woning in Dongen goedgekeurd

De gemeente Dongen heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning aan de Onkelsticht 13. Het besluit op de vergunningaanvraag is op 6 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het betreft een bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning op het adres Onkelsticht 13 in Dongen. De bijbehorende stukken en het besluit zijn in te zien via de gemeente, na het maken van een afspraak.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het besluit bezwaar maken. Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de gemeente Dongen.