Vergunning toegekend voor overkapping aan Watertorenstraat in Dongen

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping boven de voordeur aan de Watertorenstraat. Het besluit is genomen op 6 juli 2026.

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De vergunning betreft het plaatsen van een overkapping boven de voordeur van een woning aan Watertorenstraat 4 in Dongen. De aanvraag is door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf nu in te zien via de gemeente Dongen. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via de website www.dongen.nl.