Container geplaatst in Dongen, geen vergunning nodig

Van 6 tot en met 19 juli wordt bij Geer 4 in Dongen een container geplaatst. Hiervoor is geen vergunning vereist.

Gevonden voor jou

Bij Geer 4 in Dongen wordt tussen 6 en 19 juli een container neergezet. De melding hiervoor is op 5 juli geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001097.

Omdat voor deze activiteit geen vergunning nodig is, is het niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. De gemeente Dongen is bereikbaar voor meer informatie via het algemene contactadres.