Advertentie
Container geplaatst in Dongen, geen vergunning nodig
Vandaag om 10:12
Van 6 tot en met 19 juli wordt bij Geer 4 in Dongen een container geplaatst. Hiervoor is geen vergunning vereist.
Bij Geer 4 in Dongen wordt tussen 6 en 19 juli een container neergezet. De melding hiervoor is op 5 juli geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001097.
Omdat voor deze activiteit geen vergunning nodig is, is het niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. De gemeente Dongen is bereikbaar voor meer informatie via het algemene contactadres.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie