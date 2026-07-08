Oprit bij woning in Waspik wordt mogelijk breder

Er is een aanvraag ingediend om de oprit aan Scharlo 28 in Waspik te verbreden.

Gevonden voor jou

Op 5 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen voor een vergunning om de oprit bij een woning aan Scharlo 28 in Waspik te verbreden. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018866.

De stukken van de aanvraag zijn op afspraak in te zien. Wie dit wil, kan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving via het algemene telefoonnummer. Een papieren versie van de stukken is tegen betaling beschikbaar.

Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dat gebeurt, zal dit openbaar worden gemaakt.