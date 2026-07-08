Beslistermijn voor verbouwing woning in Waalwijk opgeschort

De gemeente Waalwijk heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor een woningverbouwing aan de Hobbemastraat uitgesteld tot 30 juli.

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Op 7 mei 2026 heeft de gemeente Waalwijk een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen van een woning aan de Hobbemastraat 11. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017967. Het college heeft besloten om de beslistermijn op te schorten. Dit is op 2 juli bekendgemaakt.

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Voor wie de stukken wil inzien, is het noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken. Dit kan via de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.