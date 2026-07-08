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Dakkapel gepland aan Kamperfoeliestraat in Waalwijk
Vandaag om 10:12
Er is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan het achterdakvlak van een woning aan de Kamperfoeliestraat in Waalwijk. Het gaat om een aanvraag die op 3 juli is ingediend.
De vergunningaanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Kamperfoeliestraat 24 in Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018858. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over deze aanvraag.
Wie de stukken wil inzien, kan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente via het algemene telefoonnummer 0416-683456. Tegen betaling van een vergoeding is een geprinte versie van de documenten beschikbaar.
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