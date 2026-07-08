Kleinschalige logies gepland aan Wendelnesseweg in Sprang-Capelle

Er is een vergunning aangevraagd voor een kleinschalige logies accommodatie aan de Wendelnesseweg-Oost in Sprang-Capelle. De aanvraag is op 3 juli 2026 ingediend.

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De plannen zijn ingediend om op Wendelnesseweg-Oost 2 in Sprang-Capelle een kleinschalige logies accommodatie te realiseren. Het gaat om een officiële vergunningaanvraag die is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018865.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Zodra dat wel gebeurt, wordt dit bekendgemaakt. Inzage in de stukken is mogelijk, maar alleen op afspraak en tegen betaling van kosten. Belanghebbenden kunnen pas bezwaar maken nadat er een besluit is genomen.