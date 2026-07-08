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Nummerbesluit voor nieuwe bungalow in Sprang-Capelle
Vandaag om 10:12
Het College van Waalwijk heeft een nummeraanduiding vastgesteld voor een nieuwe bungalow naast Vier Heultjes 404 in Sprang-Capelle.
Op 2 juli 2026 heeft het College van Waalwijk besloten dat de nieuwe bungalow naast Vier Heultjes 404 in Sprang-Capelle het huisnummer 402 krijgt. Dit besluit is bekendgemaakt op 6 juli 2026.
De locatie, kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie N, nummer 522, wordt binnenkort voorzien van de nieuwbouw. Het besluit maakt deel uit van de administratieve voorbereidingen voor de bouw.
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