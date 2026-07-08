Extra parkeergelegenheid en schuifpoort gepland in Waalwijk

Er is een aanvraag ingediend voor een vergunning om naast Energieweg 6 in Waalwijk extra parkeerplaatsen en een schuifpoort te realiseren.

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De aanvraag is op 2 juli 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018850. Het gaat om de locatie naast het perceel van Energieweg 6, kadastraal bekend als sectie K, nummer 569. De plannen omvatten het creëren van extra parkeergelegenheid en het plaatsen van een schuifpoort.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Belanghebbenden kunnen daarom nog geen bezwaar maken. Alle stukken zijn in te zien na het maken van een afspraak via het algemene nummer 0416-683456. Een papieren versie van de documenten kan tegen betaling worden verkregen.