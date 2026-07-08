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Alcoholontheffing voor evenementen in Sprang-Capelle
Vandaag om 10:12
De burgemeester van Waalwijk heeft een ontheffing verleend voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens drie evenementen op de Dullaertweg in Sprang-Capelle.
De ontheffing geldt voor de Dulvertse Dorpskwis op zaterdag 26 september 2026 van zes uur ’s avonds tot één uur ’s nachts, het Jonge Boeren Feest op vrijdag 2 oktober 2026 van acht uur ’s avonds tot één uur ’s nachts en het Dulvert Spektakel op zaterdag 3 oktober 2026 van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts. Deze evenementen vinden plaats op een weiland aan de Dullaertweg.
Het besluit is op 3 juli 2026 bekendgemaakt en geregistreerd onder nummer WWK-2026-017384.
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