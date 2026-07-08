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Beslistermijn verlengd voor bungalow in Ossendrecht

Vandaag om 10:17

De gemeente Woensdrecht heeft de beslistermijn voor de bouw van een levensloopbestendige bungalow aan Putsmolentje 14 in Ossendrecht met maximaal zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben besloten de termijn voor een vergunningaanvraag te verlengen. Het gaat om de bouw van een levensloopbestendige bungalow aan Putsmolentje 14 in Ossendrecht. De oorspronkelijke aanvraag werd op 6 mei 2026 ingediend.

De verlenging van de beslistermijn is toegestaan onder de regels van de Omgevingswet en biedt de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. De nieuwe termijn kan maximaal zes weken bedragen.

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