Advertentie
Levensloopbestendige bungalow komt in Ossendrecht
Vandaag om 10:17
In Ossendrecht is een vergunning verleend voor de bouw van een levensloopbestendige bungalow aan de Putsmolentje 14.
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben op 6 juli 2026 toestemming gegeven voor het realiseren van de woning. Het gaat om een bungalow die geschikt is voor alle levensfasen, waardoor bewoners er langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
De locatie van de nieuwe woning ligt aan de Putsmolentje in Ossendrecht. De vergunning is inmiddels verzonden en verdere juridische stappen, zoals bezwaar maken, zijn mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie