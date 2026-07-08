Levensloopbestendige bungalow komt in Ossendrecht

In Ossendrecht is een vergunning verleend voor de bouw van een levensloopbestendige bungalow aan de Putsmolentje 14.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben op 6 juli 2026 toestemming gegeven voor het realiseren van de woning. Het gaat om een bungalow die geschikt is voor alle levensfasen, waardoor bewoners er langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De locatie van de nieuwe woning ligt aan de Putsmolentje in Ossendrecht. De vergunning is inmiddels verzonden en verdere juridische stappen, zoals bezwaar maken, zijn mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.