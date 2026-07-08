Containervergunning verleend nabij Spoorstraat in Boxmeer

Op 13 juli 2026 mag een container worden geplaatst nabij de Spoorstraat in Boxmeer. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft hier op 6 juli toestemming voor gegeven.

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De vergunning heeft betrekking op een locatie vlak bij Spoorstraat 37 in Boxmeer. Het besluit is onderdeel van een aanvraag voor een objectvergunning, wat betekent dat er toestemming is verleend voor het plaatsen van een specifiek object.

Belanghebbenden hebben tot en met 17 augustus 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Hoewel een bezwaarschrift de werking van het besluit niet direct stopt, kan bij spoed een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.