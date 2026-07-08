Omgevingsvergunning verleend voor bedrijfsruimte in Sint Hubert

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsruimte aan de Voordijk 31 in Sint Hubert. Het besluit is genomen op 2 juli 2026.

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Het gaat om een vergunning voor bouwactiviteiten, waaronder technische werkzaamheden, binnen het omgevingsplan. De locatie van de nieuwe bedrijfsruimte is Voordijk 31, 5454GB Sint Hubert.

Met dit besluit kunnen de bouwwerkzaamheden officieel van start gaan. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00001546.