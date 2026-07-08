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Steigervergunning verleend voor Kaneelstraat in Cuijk

Vandaag om 10:18

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een steiger bij Kaneelstraat 6 in Cuijk. Dit mag vanaf 10 tot en met 31 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 6 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. De vergunning geldt specifiek voor het adres Kaneelstraat 6, 5431DX in Cuijk.

Bij het besluit hoort een zogenoemde objectvergunning, waarmee het plaatsen van de steiger officieel is goedgekeurd.

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