Verbouwing woning Arendstraat in Boekel aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woning aan de Arendstraat 18 in Boekel. De aanvraag is ingediend op 29 juni 2026 en heeft betrekking op activiteiten die vergunningplichtig zijn.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de verbouwing van de woning aan de Arendstraat 18 in Boekel is geregistreerd onder nummer 710876. Het gaat om een activiteit waarvoor een vergunning nodig is. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend.

De aanvraag heeft betrekking op de locatie met postcode 5427LA en is gepubliceerd op woensdag 8 juli 2026.