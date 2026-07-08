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Vergunning voor container op Hanenspoor in Sint Anthonis verleend

Vandaag om 10:18

Het plaatsen van een container aan Hanenspoor 9 in Sint Anthonis is toegestaan. De vergunning geldt vanaf 8 juli tot en met 12 augustus 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 6 juli 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een container. De container mag geplaatst worden aan Hanenspoor 9 in Sint Anthonis en is toegestaan van 8 juli tot en met 12 augustus.

Deze vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004382. Het besluit betreft een objectvergunning, waarmee de locatie tijdelijk gebruikt mag worden voor het plaatsen van de container.

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