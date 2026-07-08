Vergunningsaanvraag voor airco in Wanroij ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een airco aan De Essen 16 in Wanroij is door de aanvrager ingetrokken.

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Het verzoek om een vergunning voor het plaatsen van een airco aan De Essen 16 in Wanroij, ingediend op 25 juni 2026, is door de indiener zelf ingetrokken. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk bekendgemaakt.

Het ging om zaaknummer Z2026-00004210. Waarom de aanvrager heeft besloten het verzoek in te trekken, is niet bekendgemaakt.