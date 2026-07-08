Reclame-uitingen toegestaan aan Van Gentlaan in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de Van Gentlaan. Het besluit is openbaar en kan worden ingezien.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben toestemming gegeven voor reclame-uitingen op het adres Van Gentlaan 8. De vergunning is verleend onder zaaknummer 08483717470.

Het besluit is vanaf de bekendmaking inzichtelijk. Bezwaar maken tegen de vergunning kan binnen zes weken na publicatie van het besluit, volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht.