Melding bodemenergiesysteem bij bedrijf in Son en Breugel

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan voor de aanleg en het gebruik van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Sint Hubertuslaan in Son en Breugel.

Gevonden voor jou

De melding is op 29 juni 2026 ontvangen door de gemeente Son en Breugel. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden ingediend tegen de melding.

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die warmte en koude uit de bodem gebruikt om een gebouw te verwarmen of te koelen. Voor deze activiteit is het DSO-verzoeknummer 2026062901357 en zaaknummer Z-2026-011072 gekoppeld.