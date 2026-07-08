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Vergunning verleend voor bijgebouw in Son en Breugel

Vandaag om 10:19

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw aan de Blekerstraat.

Gevonden voor jou

Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Son en Breugel een vergunning afgegeven voor het oprichten van een bijgebouw aan de Blekerstraat 1, 5694 AM Son en Breugel. Het besluit is genomen door het College van burgemeester en wethouders.

De vergunning is vanaf de datum van het besluit beschikbaar voor inzage. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit.

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