Rekenkamer Breda stelt nieuw onderzoeksprotocol vast

De Rekenkamer Breda heeft op 8 juni 2026 een nieuw onderzoeksprotocol vastgesteld. Dit protocol beschrijft hoe de rekenkamer haar onderzoeken uitvoert en moet zorgen voor meer transparantie en kwaliteit. Het protocol gaat in op de dag na de bekendmaking.

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Het onderzoeksprotocol van de Rekenkamer Breda legt de richtlijnen vast voor de manier waarop onderzoeken worden voorbereid, uitgevoerd en gepubliceerd. Het doel is om de kwaliteit van de onderzoeken te waarborgen en duidelijkheid te bieden over de werkwijze van de rekenkamer. Het protocol is gebaseerd op de Gemeentewet, de verordening van de gemeentelijke rekenkamer en het reglement van orde.

De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hanteert daarbij criteria zoals maatschappelijke relevantie, financiële of bestuurlijke impact, en de meerwaarde van het onderzoek. Voor elk onderzoek wordt een onderzoeksopzet gemaakt, waarin onder andere de centrale vraag, doel en planning worden uitgewerkt. Na afronding van een onderzoek wordt het definitieve rapport aangeboden aan de gemeenteraad en openbaar gemaakt.