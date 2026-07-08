Subsidie voor woningisolatie in Alphen-Chaam weer beschikbaar

In Alphen-Chaam is opnieuw subsidie beschikbaar voor woningisolatie. Het budget van eerder dit jaar was snel uitgeput, maar nu heeft het college extra geld vrijgemaakt. Huiseigenaren kunnen de subsidie direct aanvragen en na de zomer volgt meer informatie.

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Huiseigenaren in Alphen-Chaam met slecht geïsoleerde woningen kunnen dit jaar opnieuw aanspraak maken op subsidie. Het beschikbare budget dat eerder werd toegekend, was al in de eerste maanden van 2026 op. Het college heeft daarom besloten extra middelen beschikbaar te stellen.

De regeling richt zich op huizen met een WOZ-waarde tot 477.000 euro. Woningisolatie kan zorgen voor meer comfort, minder warmteverlies en een lagere energierekening. De gemeente hoopt hiermee inwoners te stimuleren hun huis duurzamer te maken.

Hulp bij isoleren

Het Duurzaam Bouwloket ondersteunt deze actie. Inwoners kunnen daar terecht voor advies en begeleiding bij het isoleren van hun woning. Dit omvat onder meer hulp bij het plannen van werkzaamheden en het aanvragen van de subsidie.

Meer informatie na de zomer

Na de zomervakantie ontvangen geïnteresseerde huiseigenaren een brief met aanvullende informatie. Hierin staat welke ondersteuning beschikbaar is en hoe ze stappen kunnen zetten om hun woning te isoleren.

Meer details over de regeling zijn te vinden via het Energieloket van de gemeente Alphen-Chaam.