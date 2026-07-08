Parktheater past openingstijden aan in zomer

Het Parktheater in Eindhoven heeft aangepaste openingstijden voor de kaartverkoop tijdens de zomerperiode. Gedurende verschillende weken zijn de openingstijden gewijzigd of is de balie volledig gesloten.

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In de zomerperiode hanteert het Parktheater in Eindhoven gewijzigde openingstijden voor de kaartverkoop. Van zaterdag11 juli tot en met vrijdag 24 juli is de balie geopend van maandag tot en met vrijdag tussen half tien ’s ochtends en vijf uur ’s middags. In het weekend blijft de balie dicht.

Tussen zaterdag 25 juli en zondag 16 augustus is de kaartverkoop volledig gesloten. Hierna, van zondag 16 augustus tot en met zondag 23 augustus, gelden opnieuw aangepaste tijden. Dan is de balie weer geopend op werkdagen van half tien ’s ochtends tot vijf uur ’s middags, terwijl deze op zaterdag en zondag gesloten blijft.

Voor wie buiten deze tijden kaarten wil bestellen, biedt de website van het Parktheater een alternatief. Hier is meer informatie over voorstellingen en tickets te vinden.

Het Parktheater wenst iedereen een fijne zomer en kijkt uit naar het nieuwe theaterseizoen.