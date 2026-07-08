Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Maarheeze

In Maarheeze is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op Vogelsberg 16.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 2 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanvraag voor de locatie Vogelsberg 16 in Maarheeze, met als doel het plaatsen van een dakkapel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 501269 en valt onder de categorie ‘omgevingsplanactiviteit’. De gemeente meldt dat het hier om een kennisgeving van ontvangst gaat. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.