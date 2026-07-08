Deels verleende vergunning voor verbouwing woonhuis in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een besluit genomen over de omgevingsvergunning voor een verbouwing aan de Patrijslaan 23 in Budel. De vergunning is deels verleend en deels geweigerd.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning op Patrijslaan 23 in Budel ging over de verbouwing van een woonhuis. Het college heeft op 3 juli 2026 besloten de vergunning deels toe te kennen. Het gaat om toestemming voor technische bouwactiviteiten en de bouw van bijbehorende bouwwerken.

Echter, de aanvraag om het hoofdgebouw buiten het bestemmingsplan te vergroten is afgewezen. Hierdoor mag deze aanpassing niet worden uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2026 bezwaar maken tegen het besluit. De stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Cranendonck.