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Vergunningsaanvraag Past. Verbakelstraat Budel-Schoot ingetrokken
Vandaag om 10:24
De vergunningsaanvraag voor Past. Verbakelstraat 19 in Budel-Schoot is ingetrokken.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Past. Verbakelstraat 19 in Budel-Schoot is door de aanvrager zelf ingetrokken. Gemeente Cranendonck heeft dit op 1 juli 2026 bevestigd.
De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 488047. Het verzoek is uitsluitend ter kennisgeving en er kan geen bezwaar worden gemaakt.
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