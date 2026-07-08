Nieuwbouw woonhuis aangevraagd in Gastel

In Gastel is een vergunning aangevraagd voor een nieuw woonhuis aan de Heistraat.

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De gemeente Cranendonck heeft op maandag 6 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een nieuwbouwproject aan de Heistraat in Gastel. Het gaat om een woonhuis op een kadastraal perceel met nummer MHZ G 1567.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 501298 en valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat er plannen zijn ingediend die betrekking hebben op de ruimtelijke inrichting van de omgeving. De vergunningaanvraag is momenteel niet in te zien en er kan formeel niet op gereageerd worden.