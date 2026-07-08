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Horecabedrijf MO'Bocadillo vraagt vergunning aan in Eindhoven
Vandaag om 10:24
Horecabedrijf MO'Bocadillo heeft een vergunning aangevraagd voor exploitatie in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven.
De aanvraag voor een exploitatievergunning is op 6 juli 2026 ontvangen door de gemeente Eindhoven. Het gaat om horecabedrijf MO'Bocadillo, gevestigd in Winkelcentrum Woensel op adres 65B, 5625AD.
De vergunning betreft een exploitatievergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
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